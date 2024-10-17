В США заявили о применении ВСУ секретного оружия для атак вглубь России

Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый». Их прикрывают более компактные дроны-камикадзе «Рубака», сообщили CNN украинские военные на условиях анонимности.

«Одно из самых секретных оружий Украины, контролируемое ее самым тайным агентством», — охарактеризовали дроны журналисты.

Представители прессы сообщили, что целью являются хранилища с боеприпасами, в том числе вагоны поезда, которые находятся внутри депо, — в них якобы находятся иранские ракеты.

В сентябре беспилотные летательные аппараты атаковали склад боеприпасов, расположенный между Москвой и Санкт-Петербургом в Тверской области, утверждают авторы материала. По информации от украинской стороны, удар пришелся по складу, где якобы хранились тактические ракеты «Искандер», а также планирующие авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

Военнослужащий с позывным Серж сообщил CNN, что он лично руководил сотнями атак беспилотных летательных аппаратов на территорию России. По словам «Сержа», дроны запрограммированы на более чем тысячу различных точек маршрута, что позволяет им уклоняться от систем противовоздушной обороны. Однако, как отметил военный, российские системы ПВО успешно отражают многие атаки.

Ранее США объявили о новой военной помощи Украине. Республике пообещали передать большое количество боеприпасов, бронетранспортеры и БМП, отправить тактические системы ПВО и дополнительные артиллерийские системы.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже представил свой «план победы». Однако он не получил одобрения со стороны западных стран, сообщало агентство Associated Press.