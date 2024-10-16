США объявили о новой военной помощи Украине

США окажут Украине новую военную помощь на 425 миллионов долларов. Об этом сообщил Белый дом, написало РИА «Новости» .

«Президент объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы», — сказано в сообщении.

В ближайшее время на Украину отправят сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО и дополнительные артиллерийские системы. Также США пообещали передать большое количество боеприпасов, бронетранспортеры и БМП.

В НАТО составили список военной техники и вооружений, которые могут помочь ВСУ на поле боя в борьбе против России. Речь идет о системах, которые США еще не передавали киевскому режиму.