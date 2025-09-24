В США заявили о подготовке нового наступления ВСУ

Президент Дональд Трамп получил от своего окружения информацию о планируемом наступлении ВСУ, которое потребует от США новых разведывательных данных. Об этом сообщило Wall Street Journal.

По данным издания, американскому лидеру сообщили о планах Вооруженных сил Украины, которые потребуют поддержки в виде разведданных со стороны США.

Авторы статьи отметили, что Трамп организовал несколько встреч со своими приближенными, которые давно настаивают на более жесткой позиции по украинскому вопросу.

Накануне глава Белого дома встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Трамп заявил, что украинский конфликт закончится не скоро. При этом он отметил, что Украина может вернуться к границам 1991 года при поддержке Евросоюза.

До этого Зеленский пообещал американскому коллеге сообщить хорошие новости о ситуации в зоне спецоперации.