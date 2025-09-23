Президент Украины Владимир Зеленский пообещал американскому лидеру Дональду Трампу рассказать о хороших новостях и ситуации в зоне спецоперации. Об этом сообщил RT .

В ходе пресс-конференции глава киевского режима также поблагодарил главу Белого дома за внимание к украинскому конфликту, причем пять раз.

Кроме того, Трамп и Зеленский обменялись мнениями относительно СВО. Глава киевского режима попросил американского лидера ввести больше санкций против России и больше на нее давить.

Выступление Трампа на полях Генассамблеи ООН продлилось вместо 15 минут почти час. Его встреча с Зеленским — около семи минут.

Ранее глава Белого дома заявил, что у России большая военная мощь, что придется учитывать при обсуждении вопросов безопасности и международной политики.