После атаки на Курскую область конфликт на Украине вступил в окончательную, но очень опасную стадию. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom .

«Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <…> Мы, возможно, находимся в финальной фазе [конфликта] с высокой интенсивностью», — сказал он.

Экономист объяснил свое мнение интенсивной переброской Украиной войск, после которой позиции ВСУ в Донбассе оголились. Также на конец украинского конфликта может повлиять политический кризис в США.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ не хватает топлива в Курской области. Он отметил, что военные Украины просто побросали всю свою технику из-за этого. В это же время ВКС РФ сыграли ключевую роль в создании логистических проблем у украинской армии.