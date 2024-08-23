Украинской армии серьезно не хватает топлива в Курской области. Об этом заявил отставной разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom .

«Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо, и в большинстве случаев они побросали всю свою технику», — заявил он.

По словам эксперта, ВКС РФ сыграли важнейшую роль в формировании логистических проблем на Украине. Они уничтожили базы материально-технического снабжения и перерезали линии связи с четырьмя развернутыми подразделениями ВСУ.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что операция ВСУ в Курской области сильно ослабила украинские позиции в Донбассе. По его словам, Украина вынуждена была снять несколько подразделений с линии боевого соприкосновения. В итоге российские войска добились больших успехов в этом направлении.