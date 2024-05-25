В США заявили о ключевой роли России в переговорах по Украине
Конгрессмен Масси заявил, что нельзя договориться о мире на Украине без России
Американский конгрессмен Томас Масси заявил о невозможности проведения мирных переговоров по Украине без участия России. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Довольно сложно договориться о мире, если они не приглашают к столу переговоров Россию», — заявил конгрессмен.
Масси добавил, что американским властям нужно предпринять некоторые усилия, чтобы обеспечить присутствие на переговорах украинских и российских представителей.
Так республиканец оценил перспективы дипломатической конференции в Швейцарии, которую затевают власти Украины. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня. На конференцию пригласили порядка 160 государств. Россия на ней присутствовать не будет, причем ни в каком формате.
По словам посла РФ в Берне Сергея Гармонина, участники мероприятия планируют предъявить России ультиматум, но, по сути, оно превратится в «пустую пиар-акцию».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящий швейцарский саммит «очередным надуваловом», устроенным американским Госдепом. По ее словам, мирные конференции не проводят люди, поставляющие оружие в зону конфликта.