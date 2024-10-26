В США заявили о якобы переброске военных КНДР в Курскую область

NYT: началась переброска пяти тысяч военных из КНДР в Курскую область

В Соединенных Штатах заявили о переброске из КНДР нескольких тысяч военнослужащих в Курскую область. Об этом сообщило The New York Times.

Источники издания утверждают, что КНДР якобы отправила несколько тысяч солдат элитного подразделения на корабле во Владивосток. Оттуда их якобы доставили на Ил-76 на военный аэродром, после этого бойцы поедут в зону боевых действий.

При этом в публикации NYT не указали, какую роль могут сыграть северокорейские бойцы в Курской области. Неназванный украинский чиновник также заявил, что к 28 сентября в российский регион должны «прибыть около пяти тысяч северокорейских солдат».

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о доказательствах отправки военных Корейской народной армии в РФ, но в итоге не смог подтвердить присутствие северокорейских войск в зоне СВО.

В КНДР утверждения США якобы о нахождении северокорейских военных в России назвали «грязными маневрами».