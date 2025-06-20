Зеленского встревожили слова Путина о взятии Сум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в Сумской области. Об этом он сказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обстановка в Сумской области стала одной из главных тем для обсуждения на заседании Ставки Верховного главнокомандующего 20 июня.

По словам Зеленского, на встрече обсудили ситуацию на линии фронта, ключевым пунктом стала Сумщина и развитие событий в приграничных районах.

«У россиян там были разные планы, намерения», — сказал президент.

Он подчеркнул, что вблизи государственной границы по-прежнему сохраняется опасность.

В этот же день президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что бойцы не планируют брать под свой контроль город Сумы. Однако он не исключил такую возможность в будущем.