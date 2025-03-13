В США заявили, что ВСУ исчерпали запасы ATACMS

Украина исчерпала запасы тактических ракет ATACMS, переданных ей США. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на источники.

«Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS», — говорится в публикации.

Американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что США поставили Украине менее 40 таких ракет. Все они закончились в конце января.

Высшее военное руководство страны, включая бывшего шефа Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что Киеву поставят лишь ограниченное количество ATACMS. Это объясняется тем, что США и их союзники по НАТО «считают более ценным в бою другое оружие».

Прошлой осенью предыдущий президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России. Франция и Великобритания дали такое же разрешение для своих SCALP и Storm Shadow.

Ранее в Брянской области сотрудники оперативных служб нашли обломки ракеты ATACMS у города Сельцо.