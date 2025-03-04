В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS

Сотрудники оперативных служб обнаружили обломки ракеты ATACMS производства американской корпорации под Брянском. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Как уточнил губернатор, речь идет о ракете, которую сбили подразделения противовоздушных сил российского оборонного ведомства. Снаряд запустили ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на территории Брянской области.

Обломки боеприпаса нашли в лесополосе у города Сельцо. Его уже обезвредили, операцию провели взрывотехники Росгвардии и Минобороны России.

Когда именно украинские войска запустили эту ракету, чиновник не уточнил. Пресс-служба Минобороны докладывала об уничтожении ATACMS над территорией Брянской области 14 и 16 января.

Всего с начала года ВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область. Губернатор Богомаз в беседе с президентом России Владимиром Путиным при этом называл ситуацию во вверенном ему регионе «непростой, но контролируемой».