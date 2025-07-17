В США заявили, что российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине

Российские баллистические ракеты обходят украинские радары и осложняют работу американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом написала газета The Wall Street Journal .

«Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет», — процитировало издание неназванного украинского чиновника.

Авторы публикации напомнили, что ЕС собирается предоставить Украине свои ЗРК Samp/T, превосходящие Рatriot. Европейские ЗРК просматривают небо на 360 градусов и запускают ракеты в любом направлении. Если альтернативу американским Patriot внедрят, то оборонным компаниям США нанесут сильный ущерб.

До этого Германия пообещала отправить на Украину дальнобойное оружие.

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие, в том числе ЗРК Patriot.