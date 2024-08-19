Потери в элитных подразделениях Вооруженных сил Украины в Курской области могут значительно повлиять на военную мощь страны. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

«Очень высокий уровень потерь в элитных войсках Украины в Курской области <…> привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное воздействие на общую боеспособность страны», — заявили авторы статьи.

Журналисты подчеркнули, что такая «расточительность» создаст для Киева новые проблемы и плохо отразится на исходе конфликта с Россией.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о подготовке ВСУ к атаке на новом участке в Курской области. По его словам, боевики начали менять позиции.

В Министерстве обороны России сообщали о том, что ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков. Общие потери противника с начала атаки на российское приграничье составили 3460 человек личного состава.