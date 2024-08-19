ВСУ начали готовиться к атаке на новом участке в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о передислокации ВСУ под Курском

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские боевики передислоцируются, чтобы начать атаку на новом участке в Курской области. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что ситуация находится под контролем, и российские войска «готовы встретить противника, что бы он ни сделал». По его словам, 18 августа ВСУ предприняли несколько попыток наступления. Российские военные ликвидировали боевиков и их технику.

«На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что с начала наступления в Курской области потери ВСУ составили 3460 военнослужащих. За последние сутки украинская армия лишилась 27 единиц бронетехники, в том числе шести танков, боевой машины пехоты и двух бронетранспортеров.

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