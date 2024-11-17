Экономист Сакс: прямая конфронтация между США и РФ несет в себе реальные угрозы

Экономист из США Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между Америкой и Россией несет в себе серьезные и реальные угрозы. На эту тему он порассуждал на лекции в Ереване, эксперта процитировало РИА «Новости» .

По мнению Сакса, сейчас речь идет о конфликте не России и Украины, а РФ и США.

«Просто Украина оказывает Соединенным Штатам хорошую услугу, умирая за них. Но это конфликт между двумя ядерными сверхдержавами. И знаете, сколько мы говорим о ядерной угрозе, которую несет этот конфликт? Ноль», — сказал экономист.

Он отметил, что в США такие разговоры называют шантажом. Однако популярность этой точки зрения может привести к необратимым последствиям. На Западе «нет хороших лидеров», однако именно они принимают решения о пуске ракет. Политики в США и ЕС воспринимают военные игры как войну, а массовая гибель людей не волнует их, заявил Сакс.

«Они и не считают, сколько человек погибли на Украине. Я думаю, 600-700 тысяч. Что вы думаете, какой-то американский дипломат или политический деятель говорит об этом?» — сказал экономист.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский скоро сбежит из Украины. Так он прокомментировал статью The New York о пессимистичных настроениях США из-за продвижения ВС России.