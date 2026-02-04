Экс-офицер армии США Крапивник заявил о проблемах с логистикой ВСУ

Кризис снабжения может стать решающим фактором, подрывающим способность Вооруженных сил Украины вести боевые действия. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил отставной офицер армии США Станислав Крапивник, подчеркнув, что вопросы логистики для любой армии важнее тактических решений.

«Есть хорошая фраза: „Любители спорят о тактике, а профессионалы говорят о логистике“», — сказал он.

Эксперт отметил, что нехватка боеприпасов и продовольствия ставит под вопрос саму возможность эффективных действий войск. Армия, которую нельзя прокормить и вооружить, обречена, а сегодня ВСУ сталкиваются именно с этой фундаментальной проблемой.

По мнению Крапивника, эпоха, когда военные формирования могли самостоятельно обеспечивать свои нужды, осталась в прошлом.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что в Краснопольском районе Сумской области наблюдаются признаки развала обороны — военнослужащие ВСУ покидают позиции, оставляя вооружение.