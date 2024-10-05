Российский ВПК работает с большой скоростью, поэтому может успешно снабжать воздушно-космические силы РФ в конфликте на Украине. Об этом сообщило издание The National Interest .

«Россияне достаточно хорошо пополняют свои ВВС, чтобы продолжать наносить удары по украинским позициям вдоль линии фронта», — заявили в публикации.

Автор материала отметил, что отправленные украинской стороне истребители F-16 не дадут ВСУ преимущество над российской авиацией, а аналитики на Западе так усердно хвалили Украину, что потеряли объективность.

Даже если украинские военные смогут без подготовки управлять небольшим количеством устаревших самолетов F-16, это все равно не помешает российским ВВС иметь преимущество в небе над Украиной, объяснил автор статьи.

Также он заявил, что ВС РФ способны ослаблять украинские оборонительные рубежи разными способами гораздо дольше, чем сможет выдержать армия Украины. При этом российские войска защитят свои самолеты от сил противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее журналисты National Interest заявили, что истребитель МиГ-31 ВС РФ до сих пор остается загадкой для стран Запада. Российским самолетам не только сохранили боевые характеристики, но и увеличили дальность полета и боевую эффективность.