В США восхитились «таинственным» российским МиГ-31

National Interest: российский МиГ-31 окутан тайной для Запада

Фото: РИА «Новости»

Российский истребитель МиГ-31 остался загадкой для западных стран. Об этом написали журналисты National Interest.

«МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений», — отметили авторы материала.

Российский истребитель не только сохранил свои высокие характеристики, но и увеличил дальность полета и боевую эффективность после модернизации.

Журналисты подчеркнули, что МиГ-31 является одним из самых быстрых боевых самолетов и считается важной машиной для российских ВКС. По их оценке, этот самолет по праву можно считать «могучей машиной для войны в воздухе».

Ранее офицер расчета противовоздушной обороны с позывным Стаф рассказал об уязвимости американских F-16. По его словам, полученные ВСУ истребители — простая цель для российского оружия, их легко сбить благодаря модернизации систем, находящихся на передовой.

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