Мобилизация редких узкопрофильных украинских специалистов знаменует отчаяние киевского режима, провал его попыток изменить ситуацию на фронте и ставит под сомнение существование самой Украины. Об этом написали в журнале Strategic Culture .

«Украина не только потеряла способность обслуживать боевые системы, но и вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах», — заявили авторы статьи.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов, посетив командный пункт группировки войск «Север», отметил, что в зоне спецоперации перемололи лучшие части ВСУ, сорвав их планы на 2025 год.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что украинские власти исчерпали мобилизационный ресурс в селах и перешли на города, включая Киев.