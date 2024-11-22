Мобилизация редких узкопрофильных украинских специалистов знаменует отчаяние киевского режима, провал его попыток изменить ситуацию на фронте и ставит под сомнение существование самой Украины. Об этом написали в журнале Strategic Culture.
«Украина не только потеряла способность обслуживать боевые системы, но и вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах», — заявили авторы статьи.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов, посетив командный пункт группировки войск «Север», отметил, что в зоне спецоперации перемололи лучшие части ВСУ, сорвав их планы на 2025 год.