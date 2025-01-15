В США усомнились в шансах Украины вернуться к границам 2022 года

Рубио заявил о необходимости уступок со стороны Украины и РФ для достижения мира

Украине и России придется пойти на уступки и компромиссы ради достижения таких целей, как прекращение огня и мирное урегулирование, причем маловероятно, что Киев сумеет вернуться к границам 2022 года. Об этом заявил претендент на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, мирное урегулирование украинского конфликта потребует смелости в дипломатическом взаимодействии, причем официальная политика США также должна быть направлена на эти цели. Он пояснил, что весь процесс должен основываться на балансе интересов.

«Обе стороны должны иметь рычаги давления, чтобы прийти к соглашению <…>. Украинской стороне предстоит сделать определенные уступки для достижения мира», — заявил он.

Рубио отметил, что начать можно с согласования условий прекращения огня.

Кроме того, он высказался о возможности Киева вернуться к границам Украины, существовавшим до начала специальной военной операции. По его мнению, маловероятно, что ВСУ смогут полностью вытеснить российские войска на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Причина и в масштабе, и в динамике текущего конфликта.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что Рубио будет работать в рамках доктрины избранного президента США Дональда Трампа, поэтому скорректирует свою позицию по России