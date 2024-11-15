Политолог Дудаков: кандидат на пост госсекретаря США Рубио корректирует взгляды по России

Сенатор от Флориды и кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио будет работать в рамках доктрины избранного президента Дональда Трампа. Однако в 2016 году он имел другую позицию. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам эксперта, после объявления результатов выборов в Соединенных Штатах Рубио начал во многом подстраиваться под идеологию так называемого трампизма.
«Сейчас его называют антикитайским и антииранским ястребом, и он таким и является», — добавил Дудаков.
Он напомнил, что Рубио раньше имел ястребиную позицию и по России. Сейчас же он корректирует взгляды, что подтверждает его отказ голосовать за выделение последних траншей финансирования Украине.
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