Политолог Дудаков: кандидат на пост госсекретаря США Рубио корректирует взгляды по России

Сенатор от Флориды и кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио будет работать в рамках доктрины избранного президента Дональда Трампа. Однако в 2016 году он имел другую позицию. Об этом рассказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, после объявления результатов выборов в Соединенных Штатах Рубио начал во многом подстраиваться под идеологию так называемого трампизма.

«Сейчас его называют антикитайским и антииранским ястребом, и он таким и является», — добавил Дудаков.

Он напомнил, что Рубио раньше имел ястребиную позицию и по России. Сейчас же он корректирует взгляды, что подтверждает его отказ голосовать за выделение последних траншей финансирования Украине.