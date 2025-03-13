В США сообщили о повреждении всех шведских танков в зоне СВО

Российские войска могли повредить все 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv 122), поставленных Швецией украинским военным. Об этом сообщило издание Forbes .

Швеция передала Украине 10 танков Strv 122 в марте 2023 года.

«За два года ожесточенных боев российские войска нанесли не менее 14 попаданий в 63-тонные танки с экипажем в четыре человека, что, возможно, означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза», — говорится в материале.

Шведские танки Stridsvagn 122 являются модификацией немецкого танка Leopard 2A5. Их поставили на вооружение 21-й механизированной бригады ВСУ, которая также использует уцелевшие 21 танк Leopard 2A6 и несколько более старых бронемашин Leopard 1A5.

Украинские боевики оснастили свои боевые бронемашины дополнительной защитой, включая противодроновые экраны, чтобы был шанс уцелеть в бою.

Ранее американские СМИ сообщили, что у ВСУ осталась лишь треть из танков Abrams, переданных США на Украину. Всего Киеву поставил 31 бронемашину, но в боях потеряны уже 19 из них, а оставшиеся отозвали с фронта.