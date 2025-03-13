В США сообщили о повреждении всех шведских танков в зоне СВО
Forbes: ВС РФ уничтожили или вывели из строя 10 танков Strv 122, переданных ВСУ
Российские войска могли повредить все 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv 122), поставленных Швецией украинским военным. Об этом сообщило издание Forbes.
Швеция передала Украине 10 танков Strv 122 в марте 2023 года.
«За два года ожесточенных боев российские войска нанесли не менее 14 попаданий в 63-тонные танки с экипажем в четыре человека, что, возможно, означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза», — говорится в материале.
Шведские танки Stridsvagn 122 являются модификацией немецкого танка Leopard 2A5. Их поставили на вооружение 21-й механизированной бригады ВСУ, которая также использует уцелевшие 21 танк Leopard 2A6 и несколько более старых бронемашин Leopard 1A5.
Украинские боевики оснастили свои боевые бронемашины дополнительной защитой, включая противодроновые экраны, чтобы был шанс уцелеть в бою.
Ранее американские СМИ сообщили, что у ВСУ осталась лишь треть из танков Abrams, переданных США на Украину. Всего Киеву поставил 31 бронемашину, но в боях потеряны уже 19 из них, а оставшиеся отозвали с фронта.