ВСУ лишились больше половины танков Abrams

Из всех танков Abrams, переданных США на Украину, у ВСУ осталась лишь треть, остальные были уничтожены или захвачены в зоне СВО. Об этом высокопоставленные чиновники на Украине сообщили газете The Ney York Times .

По данным издания, всего США поставили 31 танк Abrams, ВСУ потеряли в боях уже 19 из них. Оставшиеся машины отозвали с фронта. Как рассказали газете украинские военные, сейчас беспилотники уничтожают больше солдат и техники, чем все «традиционное вооружение», среди которого снайперские винтовки, танки, гаубицы и минометы.

Ранее в число 10 значимых военных событий 2024 года по версии портала Military Watch Magazine включили огромные потери среди американских танков Abrams, которые понесли украинские военные. Эти боевые машины показали свою неэффективность, чем окончательно подорвали репутацию американской бронетехники.