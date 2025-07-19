В субботу Палата представителей США на голосовании поддержала продление поставок военной помощи Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
В США решили продлить военную помощь Украине
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