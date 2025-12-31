Украина не сможет вернуть утраченные территории, так как ее резервы иссякли. Президент Владимир Зеленский заблуждается на этот счет и напрасно саботирует дипломатическое урегулирование конфликта, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире на своем YouTube-канале .

«Украинцы и Зеленский по-прежнему верят, что смогут вернуть себе контроль над потерянными территориями или каким-то образом остановить Россию. Но этого не произойдет», — сказал он.

Джонсон объяснил, что у Вооруженных сил Украины иссякли резервы. Пока командование пытается устранить брешь в обороне на одном участке, противник атакует на другом. Несмотря на это, киевский режим, по мнению аналитика, не заинтересован в мирном урегулировании, ведь продолжение боевых действий позволит зарабатывать.

