Конфликт России и Украины в 2026 году продолжится, а президент США Дональда Трамп серьезно заболеет. Эти и другие пророчества изрекли перуанские шаманы по итогам проведенного ритуала, сообщило Associated Press .

Для предсказаний группа шаманов собралась у моря, а перед церемонией ее участники приняли природные галлюциногены. Они также исполнили особые танцы под аккомпанемент народных инструментов и взяли с собой портреты мировых лидеров. Над ними шаманы скрестили мечи, сожгли благовония, а некоторые изображения даже топтали.

В следующем году, по их мнению, не закончится ни российско-украинский конфликт, ни другие глобальные войны. Более того, Трампу грозит серьезное заболевание, и Соединенные Штаты должны быть к этому готовы.

Судя по предсказанию шаманов, нынешний глава Венесуэлы Николас Мадуро уйдет с должности, а выборы президента в Перу выиграет Кейко София Фухимори Игучи, дочь бывшего лидера страны Альберто Фухимори.

В конце 2022 года перуанские шаманы заявляли, что спецоперация на Украине завершится к августу 2023-го. По их мнению, к этому сроку стороны должны были заключить мирное соглашение.