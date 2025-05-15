В США рассказали о целях Украины на переговорах в Стамбуле

Украина хочет обсудить с Россией на переговорах в Стамбуле только возможность прекращения огня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.
«Они (чиновники — прим. ред.) встретятся с российской командой, только чтобы обсудить, как ввести и отслеживать 30-дневное прекращение огня без предварительных условий», — написали авторы материала.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что примет решение о дальнейших шагах по переговорам в Стамбуле только после встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По мнению политолога Сергея Станкевича, президент Украины откатает обязательную программу с очень предсказуемыми трюками, прежде чем начнутся переговоры. В рамках диалога стороны сосредоточатся на повестке дня.
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