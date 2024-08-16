Слебода: после атаки ВСУ под Курском Украину ждет капитуляция, а не переговоры

Украинский конфликт закончится не мирными переговорами, а капитуляцией киевского режима. Американский военный аналитик Марк Слебода заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс, что именно к этому привело вторжение ВСУ в Курскую область.

«Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя вести переговоры с людьми, атакующими мирное население и атомные электростанции потому, что они отчаялись из-за своих поражений.

Слебода добавил, что киевский режим сильно просчитался, надеясь получить какие-то политические очки с этой военной авантюры. Замысел украинских властей в Курской области полностью провалился.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев назвал ложью заявления администрации США о непричастности к операции ВСУ в Курской области. Он добавил, что американцы превращением Украины в военный антироссийский проект фактически лишили ее суверенитета и некоторых территорий.