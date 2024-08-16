Патрушев назвал ложью непричастность США к атаке ВСУ на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область являются ложью. Об этом помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Известиям».

«Заявления американского руководства о непричастности к преступлениям ВСУ в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое», — заявил он.

Патрушев пояснил, что без участия Вашингтона и его поддержки киевский режим бы не рискнул бы нападать на российские территории.

Несколько дней назад Госдепартамент заявил о непричастности США к вторжению украинской армии в Курскую область. Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель подчеркивал, что американские власти не участвовали в подготовке этой операции.

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