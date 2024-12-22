В США раскрыли план победы Путина на СВО
NYP: Путин разработал собственный план победы в спецоперации
Президент России Владимир Путин разработал собственный план победы в спецоперации, причем он становится все более четким на фоне снижений оружейных поставок Украине. Об этом сообщило издание New York Post.
«У Путина есть план, как выиграть украинское противостояние. После 34 месяцев „достаточной“ поддержки для защиты Украины администрация [экс-президента США Джо] Байдена оставила Украину в шатком и все более ухудшающемся положении», — говорится в материале.
Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский и его военное руководство продолжат уступать территории Донбасса и оккупированной Курской области этой зимой, если ситуация кардинально не изменится.
Кроме того, для Москвы мир не вариант, поэтому избранный американский лидер Дональд Трамп и его спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог должны изменить эту опасную тенденцию.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что команда Зеленского перестала использовать слово «победа», а если власть и народ не верят в собственные силы, то они обречены на поражение.