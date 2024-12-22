Президент России Владимир Путин разработал собственный план победы в спецоперации, причем он становится все более четким на фоне снижений оружейных поставок Украине. Об этом сообщило издание New York Post .

«У Путина есть план, как выиграть украинское противостояние. После 34 месяцев „достаточной“ поддержки для защиты Украины администрация [экс-президента США Джо] Байдена оставила Украину в шатком и все более ухудшающемся положении», — говорится в материале.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский и его военное руководство продолжат уступать территории Донбасса и оккупированной Курской области этой зимой, если ситуация кардинально не изменится.

Кроме того, для Москвы мир не вариант, поэтому избранный американский лидер Дональд Трамп и его спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог должны изменить эту опасную тенденцию.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что команда Зеленского перестала использовать слово «победа», а если власть и народ не верят в собственные силы, то они обречены на поражение.