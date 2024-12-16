«Обречены на поражение». Порошенко объяснил смену риторики на Украине

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко обратил внимание, что последние три недели представители Зеленского отказались от использования слова «победа». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово „победа“. <…> …Власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, обречены на поражение», — написал он.

По словам Порошенко, смена риторики произошла сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский презентовал свой «план победы». После этого в Киеве стали больше говорить о заморозке конфликта.

Украина, считает политик, не должна отказываться от вступления в Евросоюз и НАТО. А также не принимать никаких компромиссов по территориальной целостности страны.

Ранее Порошенко обратился к командованию ВСУ с призывом не отправлять бойцов в «мясной шторм», а заняться спасением их жизней. По его словам, в будущем украинская армия столкнется с негативными последствиями.