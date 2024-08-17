NBC News: Украина больше года готовилась к нападению на Курскую область

Командование ВСУ больше года вынашивало идею проведения операции, подобную вторжению в Курскую область, чтобы отвлечь Россию от других мест на линии фронта в зоне спецоперации. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

«Идея операции, подобной <…> недавнему удару под Курском, обсуждалась уже больше года», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, власти Украины планировали отвлечь внимание Москвы от направлений в зоне спецоперации, где украинские войска терпели поражение. Киев надеялся остановить продвижение армии России.

Недавно на Западе испугались возникновения раздора между союзниками Украины из-за атаки ВСУ на Курскую область, сообщил Life на западные СМИ. Многие сторонники Киева не поняли, почему для этой операции было выбрано такое «неудачное время».

Ранее в США призвали Россию завершить денацификацию Украины и выгнать натовцев из страны.

Представитель российского посольства заявил, что канадское правительство фактически подтвердило участие своей страны в гибридной войне против России, позволив ВСУ бить западным оружием вглубь территорий РФ.