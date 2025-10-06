В США раскрыли недостатки ПВО Украины

WP: американские системы Patriot не справляются с российскими ракетами

Российские баллистические ракеты успешно преодолевают американские системы ПВО Patriot на украинском театре военных действий. Такие сведения привела газета The Washington Post .

Издание констатировало, что Patriot остается единственным комплексом ВСУ, способным перехватывать такие цели.

«Даже эта система не смогла перехватить ряд недавних атак», — уточнили в газете.

Эксперты издания связывают это с постоянной модернизацией российского вооружения. Российские специалисты адаптируют ракеты для преодоления вражеской ПВО.

Недавно одну батарею Patriot Украине передал Израиль. Несколько дополнительных систем ожидают от европейских партнеров осенью.

«Для создания хотя бы подобия воздушного щита над страной потребуются, вероятно, десятки Patriot», — отметили в WP.

Текущего количества систем недостаточно для надежного прикрытия.

Ранее стало известно, что Украина может получить от США крылатые ракеты Barracuda — дешевые, эффективные и незаметные. Низкая стоимость ракеты позволит выпускать ее в больших масштабах.