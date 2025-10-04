04 октября 2025 01:09 Крылатый ширпотреб или невидимая опасность? Что известно про Barracuda и чем они грозят России Военный эксперт Кнутов: Barracuda дешевая и ВСУ смогут использовать ее 0 0 0 Фото: Matthew Daniels/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Украина может получить от США крылатые ракеты Barracuda — дешевые, эффективные и незаметные. Появление такого оружия в зоне СВО может существенно изменить характер дальнейшего противостояния России и Украины. Чем уникальна эта ракета, как она усилит потенциал ВСУ и с какими вызовами столкнется российская система ПВО — в материале 360.ru.

Варианты Barracuda Крылатая ракета Barracuda появилась на вооружении США около года назад. Система Barracuda разработана для гипермасштабного производства, которое можно увеличить вдвое для удовлетворения краткосрочного спроса. Существует три версии ракеты:

Вариант Дальность полета, километр Полезная нагрузка Носители Barracuda-100 200-220 легкая боевая часть ударные вертолеты, наземный пуск, палетный сброс Barracuda-250 370-400 легкая боевая часть истребители с внутренним отсеком и внешней подвеской Barracuda-500 900-950 до средней массы авиация, бомбардировщики, палетный сброс, наземный пуск

Корпус ракеты выполнен с учетом снижения эффективной площади рассеивания (ЭПР), что свойственно стэлс-технологиям. Крыло и стабилизаторы — складные для удобства транспортировки и пуска. В основе навигации — инерциальная платформа, дополненная коррекцией по спутниковым сигналам и профилям рельефа. Также возможна установка дополнительных датчиков и программных блоков специально под миссию.

Фото: Axel Heimken/dpa / www.globallookpress.com

«Логика применения опирается на взаимодействие изделий в потоке. Ракеты обмениваются данными, раздают роли и подстраивают маршруты, если часть группы перехвачена. Такая кооперация повышает вероятность прорыва. <…> Для ПВО это превращается в игру на выносливость. Нужно не просто сбить одну цель, а выдержать многочасовой марафон», — отметили авторы материала на сайте SecurityLab. Историк войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 360.ru рассказал об особенностях системы Barracuda. По его словам, это легкая ракета в оснащении, обслуживании и использовании.

Интересно Палетный сброс — способ запуска легких крылатых ракет с транспортников, когда пакет с ракетами сбрасывается из грузового отсека. Такая схема позволяет превратить обычный транспорт в носитель залпа, что удобно для массовых пусков и неожиданных маршрутов. Палетный сброс — способ запуска легких крылатых ракет с транспортников, когда пакет с ракетами сбрасывается из грузового отсека. Такая схема позволяет превратить обычный транспорт в носитель залпа, что удобно для массовых пусков и неожиданных маршрутов.

Ключевых особенностей специалист выделил три: ракеты можно запускать с пусковых установок HIMARS, Patriot и Harpoon;

низкая стоимость ракеты — около 200 тысяч долларов;

для производства требуется меньше деталей, оборудования и времени. Также пуск Barracuda можно производить с самолетов и вертолетов, которые имеются на вооружении ВСУ. Низкая стоимость ракеты позволит выпускать ее в больших масштабах. Этому же способствует и сокращение времени для производства. «Если сравнивать с другими крылатыми ракетами американскими, то на их производство требуется в половину меньше деталей и примерно на 90% меньше оборудования. Временные затраты также в половину меньше от того, что приходится тратить на более дорогие крылатые ракеты», — поделился Кнутов.

Отличие Barracuda от Tomahawk Украина мечтает получить от США тяжелые ракеты Tomahawk, однако военные эксперты утверждают, что ВСУ не смогут использовать это вооружение. Кнутов привел основные характеристики Tomahawk, чтобы объяснить эту уверенность. «Tomahawk — это более тяжелая ракета, летит на 2,5 тысячи километров в ядерном исполнении, либо при запуске с корабля, либо с самолета.<…> Есть вариант наземного запуска с универсальных установок МК-41, там данность действует 1600-1800 километров. <…> И можно также применять эти ракеты с комплексов Typhoon, которые только год назад начали производиться в США. Это тягач, который везет прицеп, на нем располагаются четыре контейнера с ракетами Tomahawk. Каждый контейнер — это усеченная часть вот этой универсальной установки МК-41», — пояснил военный эксперт.

Фото: Chad Menegay/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дальность полета Tomahawk в три раза больше, чем у Barracuda, однако на Украине нет оборудования для осуществления запуска. Tomahawk запускают с эсминцев, крейсеров или атомных подводных лодок с универсальных установок МК-41. Поэтому если США решатся передать Украине эти ракеты, им придется предоставить и пусковые установки, в частности, Typhoon, который совсем недавно поступил на вооружение в США. Еще одна важное отличие Barracuda — они изготавливаются по технологии стелс. Tomahawk сбить гораздо легче, хоть он и летит с огибанием рельефа местности. Точность Barracuda такая же, как и у более тяжелого собрата.

Фото: U.S./ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Кнутов отметил, что корректнее сравнивать Barracuda с британскими Storm Shadow или французскими SCALP, особенно что касается ракет средней дальности. Опасность Barracuda в том, что у ВСУ уже есть те пусковые системы, которые работают с этими ракетами. «Украинцы вместе с военнослужащими НАТО это все обслуживают и им все это знакомо. Поэтому небольшое количество американских специалистов потребуется, которые обучат обращению непосредственно с Barracuda, но я полагаю, что это произойдет достаточно быстро, не более месяца», — отметил собеседник 360.ru.

Ценность этой Barracuda в том, что она дешевая и их можно наклепать очень много. Юрий Кнутов

Barracuda на СВО Кутов отметил, что передача систем Barracuda Украине не повлияет на динамику военных действий непосредственно на передовой. По традиции, киевский режим применит дальнобойные ракеты для ударов по мирным объектам на территории России. Украина использует подобную тактику для устрашения и сеяния паники, а не для приближения победы на линии фронта. Однако у России имеется достаточно систем перехвата и уничтожения ракет, подчеркнул эксперт. Российские противовоздушные силы работают по многим системам. «Войсковая ПВО работает: С-300, БУК-М3, БУК-М2, в части даже ТОР, ТОР-М2. Если говорим об объектовой ПВО, то это С-400, С-300, МАУ-2, это С-350 „Витязь“, который на Западе называют „убийцей крылатых ракет“. „Панцирь“ тоже работает. Поэтому номенклатура систем достаточно большая, и они все со своей задачей справляются», — заявил Кнутов.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По мнению эксперта, самое главное и эффективное средство против любых ракет — уничтожать их в местах хранения до непосредственно запуска. Одним ударом можно избавиться от десятка или больше ракет. И тут важна работа разведки, добавил Кнутов. «С государственной точки зрения противовоздушная оборона включает все средства защиты от воздушно-космического нападения. Поэтому поражение крылатых ракет непосредственно в местах выгрузки, транспортировки, складирования — это тоже относится в глобальном смысле к противовоздушной обороне», — отметил Кнутов. Чтобы «научить» российские системы РЭБ и ЗРК обнаруживать, подавлять и сбивать ракеты Barracuda, необходимо какое-то время. Потребуется сбить несколько ракет, незнакомых системам РЭБ, и исходя из этого разработать программные алгоритмы для ЗРК. Эксперт высказал мнение, что это займет не больше месяца — подобная история была в свое время с американскими ракетами HIMARS, французскими SCALP, британскими Storm Shadow.

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кнутов отметил, что российские системы ПВО успешно уничтожают натовские ракеты. Он напомнил случаи, когда ЗРК «Панцирь» шестью ракетами отработал по пакету из шести HIMARS со 100%-ным попаданием.

Я уверен, с Barracuda такая же ситуация. Но нужно дать нашим военным и оборонщикам какое-то время, чтобы найти слабые и уязвимые места этих ракет и поражать их уже с высочайшей эффективностью. Юрий Кнутов

Американцы сделали ставку на дешевизну Barracuda, что позволяет их производить, а соответственно и запускать, в больших количествах. Для России приоритет — новейшие системы РЭБ и средства поражения, основанные на новых физических принципах — боевые лазеры и электромагнитные пушки.