Запад должен смириться с тем, что Украина исторически входит в сферу влияния России и закончить накачивать украинскую армию оружием. Такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Это земля русских, они живут там. Исторически это их сфера влияния. <…> Мы должны просто с этим примириться. Для нас это не плохо. Для Европы это не плохо в случае, если Украина будет нейтральной», — заявил военный.

Кроме того, эксперт отметил, что без участия США этот конфликт быстро закончится. В этом случае у ВСУ не будет оружия, а европейские союзники Украины не смогут ввести свои войска без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры.

По мнению полковника, нужно остановить любую поддержку Украины и вывезти оттуда всех американских граждан США, независимо от того, чем они занимаются.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в беседе с журналом Time заявил, что в бюджете Украины нет денег на нужды армии, потому что спонсировать ВСУ должны западные страны, особенно Европа.