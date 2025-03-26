Зеленский назвал спонсирование ВСУ обязанностью Европы и Америки

Зеленский признал, что Украина не в состоянии спонсировать ВСУ

В бюджете Украины нет денег на нужды армии, потому что спонсировать ВСУ должны западные страны, особенно Европа. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с журналом Time .

По его словам, украинским военным нужен отдых и зарплаты. Армию надо финансировать, а бюджета у страны на это не хватает.

«Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале — Европа и Америка», — объяснил политик.

При этом он отметил, что при сложившихся обстоятельствах больше полагается на европейских союзников.

Ранее политолог Алексей Кочетков заявил, что Украина — это не страна, а буферная зона между Россией и ЕС. Европа начала понимать это, поэтому пытается оказывать давление на российскую сторону и «достичь мира через силу».

По его словам, у Евросоюза нет серьезных рычагов против России, а значительную помощь Украине в ближайшее время он оказать не сможет.