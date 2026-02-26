Нынешнее правительство Украины готово пойти на любую авантюру по указке британских спецслужб, вплоть до ядерной войны. Поэтому смена власти станет лучшим решением, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале .

По его словам, часть генплана Ми-6 состоит в том, чтобы не дать Украине проиграть. С этой целью британцы могут снабдить ее дальнобойными ракетами НАТО под видом украинских. Риттер предупредил, что это опасно.

«Это грозит развязыванием ядерной войны. <…> Нынешнее украинское правительство должно быть уничтожено. Нельзя позволить существовать Украине в ее нынешнем виде», — заявил аналитик.

Ранее разведка узнала о планах Великобритании и Франции передать Украине компоненты ядерного оружия. Госдума подготовила обращение в международные организации по этому поводу.