Миршаймер: разговоры о ядерном оружии для Украины могут вызвать ответ России

Провокации вокруг возможного появления у Украины ядерного оружия могут привести к жесткому ответу со стороны России. Об этом предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу американского юриста Эндрю Наполитано.

По мнению профессора, для союзников Киева ситуация становится все более опасной по мере продолжения конфликта и военной поддержки Украины со стороны Запада.

«Я полагаю, что терпение русских на пределе. <…> Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ» — сказал Миршаймер.

Он пояснил, что имел в виду сообщения о попытках передачи Украине ядерных компонентов со стороны Франции и Великобритании. Ученый заметил, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ясно дал понять: если такое произойдет, Россия без колебаний применит ядерное оружие против этих стран в качестве возмездия.

«Полагаю, что русские скоро положат конец этому конфликту. Я не думаю, что они позволят этому продолжаться», — добавил Миршаймер.

Ранее Франция и Британия опровергли сообщения о подготовке к передаче Украине ядерного оружия. В Соединенном Королевстве уточнили, что собираются продолжать усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира на Украине.