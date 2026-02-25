Комитет Госдумы по международным делам внес в палату проект обращения из-за данных о планах западных стран передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил глава комитета, депутат Леонид Слуцкий, сообщило РИА «Новости» .

Авторы документа решили призвать французских и британских парламентариев немедленно проверить информацию о возможном ядерном сговоре в правящих кругах двух стран. Слуцкий заявил, что такие намерения могут нести реальную угрозу третьей мировой войны.

«Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву», — сказал Слуцкий.

В проекте обращения указали, что потенциальные поставки вооружения нарушат международное право, приведут к эскалации конфликта и ядерной катастрофе. Депутаты считают, что власти Франции и Великобритании, Европарламент и профильные структуры ООН должны принять срочные меры и не допустить такого развития событий.

Ранее Слуцкий отметил, что западные страны стремятся обострить конфликт до уровня глобальной конфронтации, игнорируя риск взаимного уничтожения. Между тем, позиция России по поводу намерений Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие будет четко продемонстрирована Европе.