Украинские войска не в состоянии остановить продвижение российской армии. Такой вердикт вынес экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom .

«Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить. Нет такого количества оборудования или живой силы, которая может стабилизировать ситуацию», — сказал офицер.

Также Риттер заявил, что Россия ни при каких условиях не согласится на заморозку конфликта. Она понимает, что перерыв даст возможность западным странам перевооружиться и улучшить боеспособность. Новому американскому лидеру Дональду Трампу нужно исходить из того, что российская сторона в любом случае достигнет целей специальной военной операции.

«Сейчас весь Запад разбалансирован как раз потому, что Россия выигрывает [конфликт] благодаря превосходству своего ВПК, превосходству экономики», — заявил военный.

Ранее Скотт Риттер выразил мнение, что агрессивная внешняя политика США обернется распадом НАТО и ЕС. Он отметил, что Россия дипломатически находится в лучшем положении, чем Америка.