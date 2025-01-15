Риттер: США сегодня дипломатически более изолированы, чем Россия

Агрессивная внешняя политика США приведет к распаду НАТО и Евросоюза. Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил об этом на YouTube-канале Dialogue Works .

По его мнению, дипломатически Россия находится в лучшем положении, чем США, несмотря на введенные против нее санкции. Он пришел к выводу, что американцам не удалось изолировать противника. Риттер предупредил, что новому хозяину Белого дома Дональду Трампу придется решить многочисленные проблемы, созданные агрессивной внешней политикой его предшественника.

«НАТО конец. Он (действующий президент США Джо Байден — прим. ред.) убил его из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала», — сказал специалист.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байдену за время правления удалось лишь наследить, а не оставить след в истории. Китайским интернет-пользователям понравилась ее шутка.