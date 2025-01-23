В США пригрозили дополнительной военной помощью Украине
Сенатор Эрнст: США могут поставить Украине помощь при отказе России от сделки
США могут поставить Украине дополнительную военную помощь, если Россия откажется от сделки по урегулированию. Об этом заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский сенатор Джони Эрнст.
«Да, я думаю, что это будет обсуждаться», — ответила она на вопрос, готов ли конгресс поставить новое вооружение ВСУ.
Накануне новый президент США Дональд Трамп в соцсети призвал Россию завершить спецоперацию и заключить сделку. Он заявил, что если российские власти откажутся, то у него не останется выбора, кроме как ввести новые санкции, в частности высокие налоги и пошлины на экспортные товары.
При этом отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия уже не сможет остановить продвижение российской, а в Кремле ни при каких условиях не согласятся на заморозку конфликта, потому что не хотят дать противнику перевооружиться.