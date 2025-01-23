В США пригрозили дополнительной военной помощью Украине

США могут поставить Украине дополнительную военную помощь, если Россия откажется от сделки по урегулированию. Об этом заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский сенатор Джони Эрнст.

«Да, я думаю, что это будет обсуждаться», — ответила она на вопрос, готов ли конгресс поставить новое вооружение ВСУ.

Накануне новый президент США Дональд Трамп в соцсети призвал Россию завершить спецоперацию и заключить сделку. Он заявил, что если российские власти откажутся, то у него не останется выбора, кроме как ввести новые санкции, в частности высокие налоги и пошлины на экспортные товары.

При этом отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия уже не сможет остановить продвижение российской, а в Кремле ни при каких условиях не согласятся на заморозку конфликта, потому что не хотят дать противнику перевооружиться.