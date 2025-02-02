Дэвис: Киев будет выбирать между ужасной сделкой и катастрофическим поражением

Киеву не стоит надеяться на заключение хорошего соглашения после переговоров о прекращении конфликта. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала .

«Нам нужно понять, что нет такого варианта решения [конфликта], как „хорошая сделка“ для Украины <…>. Сейчас вопрос заключается в том, насколько плохо все будет», — счел он.

По его словам, киевскому режиму придется выбирать между ужасной сделкой и катастрофическим поражением. Украине не стоит рассчитывать на заключение соглашения с хорошими для нее условиями.

Подполковник объяснил, что президент США Дональд Трамп примет во внимание провалы ВСУ на фронте. Американскому лидеру придется быстро заключить «ужасную сделку», а не пытаться настаивать на выгодных для Киева условиях, чтобы не усугубить в итоге положение Украины.

Ранее британский журналист Пирс Морган заявил, что Россия сохранит контроль над большей частью освобожденных территорий Украины, добавив, что он не сомневается в скором разрешении конфликта.