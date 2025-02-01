Журналист Морган: РФ сохранит за собой большую часть занятой территории Украины

Россия оставит под своим контролем большую часть освобожденной территории Украины. Об этом во время беседы с журналистом Такером Карлсоном заявил его британский коллега Пирс Морган.

«Россия сохранит за собой большую часть занятых земель на территории бывшей Украины», — сказал он.

Морган добавил, что уверен в скором завершении конфликта после прихода Дональда Трампа на пост президента США.

«Я надеюсь, что сделка будет заключена в ближайшее время», — добавил журналист.

Карлсон ранее заявил, что обычные британцы и американцы даже понятия не имеют о настоящем количестве погибших в конфликте на Украине. По его словам, вина в этом лежит на западных политиках, скрывающих информацию от населения.

В ходе дискуссии Карлсон также заявил, что НАТО необходимо распустить, потому что военный блок отошел от своей первоначальной миссии защиты Запада от СССР.