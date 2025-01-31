The Hill: ВС России возьмут под контроль Киев, если США остановят помощь

Российская армия возьмет под свой контроль Киев и Львов в 2026 году, если США остановят помощь. Об этом сообщило американское издание The Hill .

Автор статьи заявил, что без американской поддержки Вашингтона у ВСУ закончится оружие. При таком развитии событий к следующему году Украина потеряет противовоздушную оборону, что позволит российским войскам проводить «непрерывные крупномасштабные бомбардировки».

Журналист издания отметил, что ВСУ продолжат сражаться, но к концу 2026 года их ждет поражение. ВС России захватят Киев, а затем начнут продвинуться к границе НАТО.

«Тогда Россия восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для укрепления своего потенциала, разместит свои силы вдоль границы НАТО», — резюмировал он.

Президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником Китом Келлогом задачу урегулировать конфликт на Украине в течение 100 дней. Издание Financial Times сообщило, что американский лидер пересмотрел подход к украинскому кризису.