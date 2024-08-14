Алаудинов раскрыл провалившийся план Украины после атаки на Курскую область

Власти Украины готовили ультиматум России после атаки на Курскую область, но все их планы провалились. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что операцию в российском регионе украинское командование готовило при поддержке НАТО. Но после очередного провала ВСУ на возможном диалоге с Россией окончательно поставлен крест.

«Не будет переговоров, на которых Зеля (Владимир Зеленский — прим. ред.) сможет поставить какой-то ультиматум, как они планировали. В этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО», — заявил Алаудинов.

Генерал-майор добавил, что, по его мнению, вся операция украинских боевиков в Курской области «дала течь», а запланированный изначально блицкриг с быстрым захватом российского региона не удался.

В своем Telegram-канале Алаудинов уточнил, что украинские боевики планировали захват Курской атомной электростанции, чтобы пойти на шантаж российского командования и потребовать выполнения ряда требований. Но эта попытка провалилась. Зашедшие в российский регион боевики потеряли большую часть техники.