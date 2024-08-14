В Пентагоне заявили о незнании целей операции ВСУ в Курской области

Пресс-секретарь Пентагона США Патрик Райдер заявил, что американская администрация пытается выяснить у властей Украины цели атаки ВСУ на Курскую область. Об этом он сообщил на регулярном брифинге для журналистов.

Райдер ответил на вопрос, считает ли Вашингтон вылазку ВСУ военной операцией или рейдом. По его словам, об этом должны говорить украинцы, объяснить, чего они пытаются достичь.

«Опять же, я бы отсылал вас по этому поводу к Украине. Мы поддерживаем с ними контакт, и когда у нас будет больше информации, мы, безусловно, предоставим», — заявил офицер.

Райдер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не предупреждал США о вторжении на территории России.

При этом на вопрос, перебросила ли Москва войска из зоны СВО в Курскую область, ответил, что они за этим не следят. Они сосредоточились на помощи Киеву, его способности защитить свои суверенные земли и вернуть утраченные территории.

Ранее западные СМИ сообщили, что киевский режим рассматривал несколько вариантов атаки на Россию, оценивая потенциальные риски.