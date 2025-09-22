Подполковник Дэвис: Украина никогда не победит и не выйдет на границы 1991 года

Украина неспособна одолеть Россию военным путем, планы киевского режима выйти к границам конца XX века невыполнимы. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил об этом на YouTube-канале Deep Dive .

Он напомнил, что никогда не питал иллюзий о возможностях Украины. По мнению Дэвиса, ей не избежать военного поражения России, на стратегическом уровне преимущество всегда находилось не на ее стороне.

«На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — сказал аналитик.

Ранее Дэвис предупредил Украину, что придется выбрать из двух зол. Продолжив игнорировать очевидное поражение России, она приблизит катастрофу. Дипломатическое урегулирование, по его мнению, станет ужасной потерей.