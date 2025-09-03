Офицер Дэвис: Киеву остается признать поражение или довести страну до катастрофы

Украина уже проиграла войну, поэтому у нее осталось всего два пути: признать поражение или отрицать реальность. Об этом на YouTube-канале рассказал подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что войну проиграли Украина и Запад, и это даже не обсуждается. Россия выигрывает в конфликте.

«Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение для украинской стороны. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую», — заявил Дэвис.

Американский офицер отметил, что решение о дальнейших действиях не приняли ни Украина, ни Запад.

В случае столкновения с Россией военный контингент НАТО на Украине потерпит поражение, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Россия ясно дала понять, что иностранные войска на Украине станут законной целью.