Депутат Верховной рады Анна Скороход признала невозможность Украины военным путем вернуться к границам 1991 года. Такой вывод она сделала после разговоров с военнослужащими ВСУ, рассказала политик в интервью для YouTube-канала журналистки Ланы Шевчук.

По словам депутата, многие военные считают, что Украина уже «прошла точку невозврата» и возвращение к границам 1991 года невозможно. Она также указала на нехватку добровольцев для ВСУ среди местного населения. Скороход подчеркнула, что не видит на Украине людей, которые будут стоять за президента Владимира Зеленского до конца.

В ходе беседы она упомянула перепалку между руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком с депутатом Рады Евгением Шевченко, призывавшим начать переговоры об урегулировании с российской стороной.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что украинским властям придется поступиться требованиями о возвращении к границам 1991 года для урегулирования конфликта с Россией.